BioMerieux Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Aktienkurs von Biomerieux hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,87 Prozent erzielt, was 8,87 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflegebranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 0 Prozent, während Biomerieux aktuell 8,87 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Biomerieux besonders positiv diskutiert, wobei 12 Tage lang das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell zeigen die Anleger auch überwiegend positives Interesse, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt einen Hinweis darauf, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Biomerieux-Aktie beträgt aktuell 19, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,69, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Biomerieux eine Dividendenrendite von 0,64 % aus, was 0,64 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".