BioMerieux Aktie: Abwarten

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Biomerieux als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Biomerieux-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,28 und für den RSI25 von 32,89, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indexes als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Biomerieux besonders positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen. An drei Tagen wurde hingegen negative Kommunikation überwiegen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten erneut vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Derzeit schüttet Biomerieux nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (0,64 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen konnte bei Biomerieux eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Während die Stärke der Diskussion über das Unternehmen eine höhere Aufmerksamkeit zeigte und daher mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird, wurden negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.