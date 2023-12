BioMark Diagnostics Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse der Biomark Diagnostics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,26 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,265 CAD weicht um +1,92 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 0,28 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darunter (-5,36 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung für Biomark Diagnostics führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Biomark Diagnostics-Aktie überkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 100, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 71, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Biomark Diagnostics für diese Kategorie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für die Biomark Diagnostics-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI und des Anleger-Sentiments.