BioLine RX Aktie: Das hat Gewicht!

Die technische Analyse der Bioline Rx-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 33,48 ILS für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 37,2 ILS verzeichnet, was einem Unterschied von +11,11 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (41,37 ILS) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,08 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Bioline Rx für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite der Bioline Rx-Aktie mit 0,51 Prozent um mehr als 1 Prozent darüber. Die "Biotechnologie"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent, und auch hier liegt Bioline Rx mit 0,51 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Bioline Rx wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bioline Rx eingestellt waren. Insgesamt gab es acht positive und vier negative Tage, und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Bioline Rx daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Bioline Rx von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.