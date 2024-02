BioLargo-Anleger wird’s freuen!

Biolargo schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8342,84 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,84 %. Dieser niedrige Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Biolargo in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass Biolargo im Moment nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Biolargo-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 9, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 8,33 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Biolargo.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Biolargo-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,18 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,28 USD, was einem Unterschied von +55,56 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,19 USD einen positiven Unterschied von +47,37 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Biolargo also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.