BioLargo Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Anleger-Sentiment bezüglich Biolargo war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die Stimmung negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Biolargo im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 8273,51 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Biolargo-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um -5,56 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Biolargo-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 40). Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Biolargo.