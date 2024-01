BioLargo Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse von Biolargo zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Zustand befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,18 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,17 USD liegt, was einer Abweichung von -5,56 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 0,17 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Biolargo-Aktie ist insgesamt positiv, da hauptsächlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Bewertung des Anleger-Sentiments fällt daher insgesamt als "Gut" aus.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält Biolargo sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Abschließend zeigt die Dividendenrendite von Biolargo eine negative Bewertung, da sie derzeit bei 0 % liegt, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8328,51 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.