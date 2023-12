BioLargo Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Biolargo: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Biolargo liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8273.88% liegt. In der "Chemikalien"-Branche wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Biolargo verläuft aktuell bei 0,18 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt 11,11 Prozent unter diesem Wert. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Abstand von -5,88 Prozent, was wiederum zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält Biolargo eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI hier ebenfalls bei 50 liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz schneidet Biolargo gut ab. Die Diskussionsintensität ist hoch, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse eine "Gut"-Bewertung für Biolargo.