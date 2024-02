BioLargo Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Diskussionen über Biolargo in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Biolargo in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "neutral" bewertet wird.

Ein bedeutendes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird die Aktie als "überverkauft" eingestuft, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten und dazwischen neutral sind. Der RSI von Biolargo wird mit einem Niveau von 0 als "gut" bewertet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls eine "gute" Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Biolargo mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (8328,93 %) niedriger. Diese Differenz von 8328,93 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "schlecht".

Weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz spielen bei der Aktienbewertung ebenfalls eine Rolle. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität bezüglich Biolargo gering ist. Daher wird die Bewertung für diesen Faktor als "schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung von Biolargo führt.