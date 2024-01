BioLargo Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Aktie von Biolargo bietet aktuell keine Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemiebranche. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag von 8342,36 Prozentpunkten erzielen können. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und wird daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb Biolargo auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Biolargo-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 25, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Biolargo basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Biolargo-Aktie um +5,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso liegt der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um +11,76 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.

