BioInvent International AB Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Bioinvent liegt bei 72,04, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, und es gab keine wesentlichen richtungsweisenden Ausschläge in der Kommunikation. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, und das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bioinvent-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,3 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 17,02 SEK weicht um -11,81 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 16,42 SEK, und der letzte Schlusskurs liegt daher bei einer ähnlichen Höhe (+3,65 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bioinvent-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies wird anhand der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bewertet, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigt. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen wurde ebenfalls negativ bewertet, da eine abnehmende Aufmerksamkeit registriert wurde. Insgesamt erhält Bioinvent für diese Stufe daher ein "Schlecht".