BioInvent International AB Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Bioinvent wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 16,78 SEK, während der Aktienkurs bei 16,86 SEK liegt, was einer Abweichung von +0,48 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 16,5 SEK führt zu einer Abweichung von +2,18 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bioinvent liegt bei 79,73 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 42,81 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend negative Meinung in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen der letzten Tage konzentrierten sich vor allem auf negative Themen rund um Bioinvent.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse sowohl des technischen als auch des Anleger-Sentiments eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Bioinvent-Aktie.