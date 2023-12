BioGaia AB Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Biogaia":

Die Biogaia-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 101,63 SEK verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 99,65 SEK, was einem Unterschied von -1,95 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 101,81 SEK zeigt einen nahe am gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurs (-2,12 Prozent Abweichung). Somit erhält die Biogaia-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Biogaia zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Biogaia bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeordnet.

Die sozialen Medien reflektieren auch eine neutrale Stimmung rund um Biogaia, sowohl in den Kommentaren als auch in den diskutierten Themen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Biogaia-Aktie liegt bei 62,86, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 61, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie ebenfalls die Einstufung "Neutral" vergeben.