BioGaia AB Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI für Biogaia liegt bei 31,25, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Biogaia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 102,01 SEK. Der letzte Schlusskurs von 103,4 SEK weicht um +1,36 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (102,39 SEK) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine +0,99 prozentige Abweichung auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün, an drei Tagen neutral und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. Aufgrund dieser positiven Stimmung der Anleger wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Biogaia-Aktie.