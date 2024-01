BioCryst Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Biocryst erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Dies setzt sich aus 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Biocryst. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 15,6 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 160,43 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen vorherrschten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Biocryst unterhielten sich die Anleger verstärkt über negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich jedoch, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Biocryst-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Biocryst beträgt 52,59 Punkte, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Biocryst-Aktie insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.