BioCryst Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Biocryst-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,7 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 5,82 USD, was einem Unterschied von -13,13 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,88 USD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (-1,02 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Biocryst-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Biocryst-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Biocryst-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -46,13 Prozent erzielt, was 40,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt -10,04 Prozent, und Biocryst liegt aktuell 36,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Biocryst von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 5 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 15,6 USD, was einer Erwartung von 168,04 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".