BioCryst Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Biocryst-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (39) als auch der 25-Tage-RSI (40,96) deuten darauf hin, dass die Aktie neutral bewertet wird.

In der technischen Analyse ergibt sich eine negative Abweichung von -15,5 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) darauf hin, dass die Aktie eine positive Entwicklung verzeichnet, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen dadurch in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für die Biocryst-Aktie fällt positiv aus, da es in den letzten zwölf Monaten 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen gab. Auch für den letzten Monat wurden qualifizierte Analysen durchgeführt, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis geführt haben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 157,85 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Branchenvergleich hat die Biocryst-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,44 Prozent erzielt, was 50,93 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt. Im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Aktie sogar 62,27 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.