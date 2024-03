BioCryst Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Biocryst-Aktie stattgefunden, wobei alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Das ergibt ein insgesamt positives Rating für die Biocryst-Aktie. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Biocryst. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 10,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 100,5 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 5,32 USD. Aufgrund dieser Daten erhält die Biocryst-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten Wochen gab es eine vermehrte Anzahl positiver Kommentare über Biocryst in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine positive Tendenz. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu Biocryst in den sozialen Medien liegt im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht beträgt der aktuelle Kurs der Biocryst 5,32 USD, was einer Entfernung von -18,03 Prozent vom GD200 (6,49 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 5,77 USD, was einem Abstand von -7,8 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird der Kurs der Biocryst-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Biocryst-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 69, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 47,2 und zeigt ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Bewertungskriterien ein überwiegend positives Bild für die Biocryst-Aktie.