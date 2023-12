BioCryst Aktie: Aufschrei, garantiert!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Biocryst-Aktie stattgefunden. Alle 5 Bewertungen waren "Gut", während es keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen gab. Dies ergibt zusammengefasst ein "Gut"-Rating für die Biocryst-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 15,6 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 152,02 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 6,19 USD. Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergab sich, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit von den Anlegern erhielt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Biocryst-Aktie führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Biocryst-Aktie von 6,19 USD 12,82 Prozent unter dem GD200 (7,1 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 5,68 USD auf, was ein Kursplus von +8,98 Prozent bedeutet. Somit wird der Kurs der Biocryst-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Biocryst diskutiert wurde, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch hauptsächlich positive Themen die Anlegerdiskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Biocryst auf der Basis des Anleger-Sentiments.