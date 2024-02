BioArctic AB Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse der Bioarctic-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 275,34 SEK liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 223,6 SEK einen Abstand von -18,79 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 242,8 SEK, was einer Differenz von -7,91 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Bioarctic-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 38,12, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 61 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Bioarctic in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer war an acht Tagen auf grün und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt sechs Tagen. Aktuell zeigen sich die Anleger auch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den letzten Wochen konnte bei Bioarctic eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Zusammengefasst erhält Bioarctic somit für diese Stufe eine "Gut"-Bewertung.