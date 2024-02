Binjiang Service Group Co Ltd Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Stimmungslage unter den Anlegern bezüglich des Unternehmens Binjiang Service war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Binjiang Service liegt derzeit bei 5,97 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,85 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse liegt der Aktienkurs von Binjiang Service mit 16,28 HKD aktuell um +5,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -10,35 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Binjiang Service mit einer Rendite von 7,81 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,14 Prozent, wobei Binjiang Service mit 14,95 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.