Binjiang Service Group Co Ltd Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Das wichtigste Kriterium für die fundamentale Analyse von Aktien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Binjiang Service weist ein KGV von 10,69 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 212,66 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Binjiang Service eine Performance von 7,81 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt um -7,54 Prozent fielen. Dies entspricht einer Outperformance von +15,35 Prozent für Binjiang Service. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Binjiang Service um 7,95 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Binjiang Service-Aktie am letzten Handelstag bei 15,58 HKD lag, was einem Unterschied von -24,77 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (20,71 HKD) entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (16,77 HKD) liegt der letzte Schlusskurs (-7,1 Prozent Abweichung) unter dem Durchschnitt. Deshalb erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Binjiang Service liegt bei 61,47 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Ebenso ist der RSI25 mit einem Wert von 59,78 neutral. Insgesamt erhält die Binjiang Service-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.