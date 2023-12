Binjiang Service Group Co Ltd Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Solvay":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Binjiang Service-Aktie liegt bei 44,57 und signalisiert damit eine neutrale Situation, weder überkauft noch überverkauft. Dieser Index bezieht sich auf die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Eine ähnliche "Neutral"-Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und aktuell bei 48 liegt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Binjiang Service-Aktie bei 10,69 liegt und somit 95 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche bewertet wird. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was eine positive Einschätzung aus fundamentaler Sicht bedeutet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -19,74 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen lediglich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Diskussionen der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Binjiang Service waren weder positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Binjiang Service-Aktie eine neutrale Einschätzung sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht.

