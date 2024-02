Binjiang Service Group Co Ltd Aktie: Hilfe!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Binjiang Service ist neutral, wie aus den Diskussionen der letzten beiden Wochen in den Foren und sozialen Medien hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten die Gespräche in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Binjiang Service derzeit eine Rendite von 5,97 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,1 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividendenrendite.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Binjiang Service-Aktie um 20,48 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs mit -5,81 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat Binjiang Service in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,81 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -5,07 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,88 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine schlechte Dividendenrendite und technische Analyse, sowie eine gute Performance im Branchenvergleich.