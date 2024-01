Binjiang Service Group Co Ltd Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Das Anleger-Sentiment für Binjiang Service war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Binjiang Service mit einer Rendite von 7,81 Prozent mehr als 13 Prozent darüber. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,74 Prozent, wobei Binjiang Service mit 16,54 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Binjiang Service. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -18,5 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie hingegen ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält Binjiang Service für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

