Binjiang Service Group Co Ltd Aktie: Es geht auch anders!

Binjiang Service: Aktienanalyse

Die Aktie von Binjiang Service weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,69 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 209,77 liegt. Auf dieser Grundlage könnte die Aktie als unterbewertet angesehen werden. Die fundamentale Analyse ergibt somit eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Binjiang Service wird als neutral eingestuft, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. In den letzten Tagen wurde auch kaum über positive oder negative Themen rund um die Aktie diskutiert.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Binjiang Service mit einer Entfernung von -22,26 Prozent vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen ein "Neutral"-Signal auf.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung für Binjiang Service weist kaum Änderungen auf.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer und sentimentaler Sicht für die Aktie von Binjiang Service.