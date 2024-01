Binjiang Service Group Co Ltd Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Aktie von Binjiang Service wird von Analysten derzeit negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen Unterschied von -4,56 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt aufweist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,69, was unter dem Branchendurchschnitt von 206,46 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine positive Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Binjiang Service als überverkauft eingestuft, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 24,29 Punkten. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Binjiang Service eine positive Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Binjiang Service als neutral eingestuft werden. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Insgesamt erhält die Aktie von Binjiang Service gemischte Bewertungen in den verschiedenen analysierten Bereichen.

