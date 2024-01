Binjiang Service Group Co Ltd Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI von Binjiang Service liegt bei 68,7 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Die Dividendenrendite von Binjiang Service beträgt derzeit 5,97 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,62 % in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Binjiang Service bei 10,69, was unter dem Branchendurchschnitt von 209,24 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl für einen Zeitraum von 50 als auch von 200 Tagen. Der 200-Tage-Durchschnitt von Binjiang Service liegt bei 19,32 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 15,46 HKD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -19,98 % und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,92 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 15,46 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Binjiang Service auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Binjiang Service Group Co Ltd kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Binjiang Service Group Co Ltd jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Binjiang Service Group Co Ltd-Analyse.

Binjiang Service Group Co Ltd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...