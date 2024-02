Binhai Investment Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Nach dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Binhai Investment als unterbewertet. Das KGV liegt bei 7,8 und ist damit 29 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gasversorgungsunternehmen", der bei 11 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) bei Binhai Investment einen Wert von 40 an, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 51,47 und bestätigt ebenfalls diese Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz in Bezug auf Binhai Investment deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Binhai Investment im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,69 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt die Aktie damit 7,39 Prozent über dem Durchschnitt.

Insgesamt wird die Aktie von Binhai Investment aufgrund dieser Bewertungen als "Gut" eingestuft.