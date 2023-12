Bingo Holdings Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Bingo ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge bezüglich des Anleger-Sentiments. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Bingo insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bingo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,31 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,74 HKD) weicht somit um +138,71 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,39 HKD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+89,74 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bingo-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Bingo zeigt eine "Gut"-Einschätzung, sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis. Der RSI liegt bei 22,73 und der RSI25 bei 22, was auf eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau hinweist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Bingo weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Bingo in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".