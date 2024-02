Bingo Holdings Aktie: Das gab es noch nie!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie von Bingo zeigt, dass sich in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen nur geringfügige Veränderungen ergeben haben. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Bingo vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es wurden weder starke positive noch negative Reaktionen festgestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Bingo an, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 26,09 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutralere Situation, wodurch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Bingo-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Anstieg von +102,38 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.