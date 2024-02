Bingo Holdings Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bingo. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 60 Punkte, was bedeutet, dass Bingo weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 70,73, was darauf hindeutet, dass Bingo überkauft ist und somit als "Schlecht" bewertet wird.

Eine weitere wichtige Berücksichtigung bei der Einschätzung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Für Bingo zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Bingo derzeit bei 0,4 HKD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,72 HKD aus dem Handel, was einen Abstand von +80 Prozent zum GD200 bedeutet. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, GD50, entspricht derzeit einer Differenz von -2,7 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Bingo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, basierend auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die genannten Analysen und Bewertungen bieten Anlegern einen Einblick in die aktuelle Situation von Bingo.