BingX startet den Signalhandel und bleibt bei der Krypto-Innovation an der Spitze

Singapur (ots/PRNewswire) -BingX, eine der führenden Krypto-Börsen, freut sich, mit Signal Trading ein weiteres fortschrittliches Tool für den Futures-Handel einzuführen. Damit kommt BingX seinem Geschäftszweck, ein offenes, zuverlässiges und innovatives Krypto-Ökosystem zu sein, einen Schritt näher.Signal Trading ist eine fortschrittliche Funktion, die die automatische Ausführung komplizierter Futures-Handelsstrategien auf der Grundlage von Auslösesignalen ermöglicht, die von externen Plattformen wie TradingView empfangen werden. Sie deckt alle Handelspaare der Perpetual Futures von BingX ab, und für den gesamten Prozess ist kein API-Docking erforderlich. Nach der Erstellung spezifischer Handelsanweisungen auf BingX müssen die Händler diese Anweisungen nur noch auf den externen Plattformen wie zum Beispiel TradingView aktualisieren. Anschließend wird ein kostenloser TradingView-Bot erstellt, der Echtzeitsignale synchronisiert und die automatische Ausführung von voreingestellten Handelsanweisungen zum jeweils richtigen Zeitpunkt auslöst. Auf diese Weise hilft der Signalhandel den Händlern, maßgeschneiderte und flexible Handelsstrategien auszuführen.Der Signalhandel ist kostenlos und steht allen BingX-Nutzern für eine unbegrenzte Anzahl von Verwendungen offen. Er eignet sich eher für erfahrene Trader im quantitativen Handel. BingX ist es gelungen, die Probleme auf der Ausführungsseite durch technische Innovationen zu lösen, so dass die Benutzer quantitative Transaktionen einfacher und intelligenter durchführen können.Zusätzlich zum Signalhandel hat BingX in seinem letzten Update auch andere Neuerungen eingeführt. BingX unterstützt jetzt auch Long-Positionen des Futures Grid sowie Short-Positionen und neutrale Positionen für Hausse-, Baisse- und schwankende Märkte. Es ermöglicht Händlern, einen bis zu 20-fachen Hebel zu nutzen, um ihren Gewinn unabhängig von Preisschwankungen auf den globalen Kryptomärkten zu maximieren. Die neu eingeführte Trailing-Stop/Profit-Funktion bietet Händlern ein sorgenfreies Handelserlebnis. Wenn der Kurs steigt oder fällt, wird der Trailing-Stop/Profit mitgenommen, was häufige Anpassungen des Preises gemäß den Marktbedingungen für höhere Gewinne erspart.Ende Dezember wird sich BingX zudem mit der Handelsplattform MetaTrader 5 zusammenschließen, um den globalen Händlern mehr Möglichkeiten und bessere Dienstleistungen zu bieten. MetaTrader 5, auch bekannt als MT5, ist eine webbasierte Handelsplattform, die fortschrittliche Analysetools für den quantitativen Handel bietet. Durch die Verbindung mit BingX wird MT5 mit modernster Krypto-Innovation im Bereich der Perpetual Futures ausgestattet. Die auf MT5 erteilten Aufträge werden im Auftragsbuch von BingX jeweils auf den neuesten Stand gebracht. Nutzer können dank der stets aktuellen Verbindung zwischen BingX und MT5 eine sichere und stabile Handelserfahrung mit Kryptowährungen wie BTC und ETH sowie fortschrittlichere Analysetools und maßgeschneiderte Funktionen erwarten.„Die Vision von BingX ist es, das Eingangstor für die nächste Milliarde von Krypto-Nutzern zu werden. Und wir meinen es ernst, unsere Versprechen in die Tat umzusetzen", sagte Elvisco Carrington, PR- und Kommunikationsdirektor bei BingX. „BingX sieht das große Ganze und ist bestrebt, sowohl professionellen als auch neuen Tradern durch kontinuierliche technische Innovationen zu helfen. In bisherigen Verlauf dieses Jahres haben wir eine Reihe von benutzerfreundlichen Produkten entwickelt, wie z. B. Copy Trading Subsidy Vouchers und den Spot Grid Copy Trading Service, um unerfahrene Händler zu schützen und zu unterstützen. Diesmal konzentrieren wir uns auf die andere Seite. Wir vereinfachen den Handelsprozess weiter, damit unsere Nutzer neue Handelstaktiken anwenden können, um ihre Gewinne zu maximieren. BingX kann es kaum erwarten, mit MT5 weitere Funktionen und Produkte auf den Markt zu bringen, die sowohl unseren Kunden zugute kommen als auch das Handelserlebnis im kommenden Jahr verbessern werden."Informationen zu BingXBingX ist eine führende Kryptobörse mit mehr als fünf Millionen Nutzern, die Spot-, Derivat-, Copy- und Grid-Handelsdienstleistungen in über 100 Ländern und Regionen weltweit anbietet. BingX verbindet die Nutzer auf sichere und innovative Weise mit erfahrenen Händlern und der Plattform.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1972074/BingX_Launches_Signal_Trading_Stays_Ahead_Crypto_Innovation.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bingx-startet-den-signalhandel-und-bleibt-bei-der-krypto-innovation-an-der-spitze-301708294.htmlPressekontakt:Elvisco Carrington,+86-13681709410Original-Content von: BingX, übermittelt durch news aktuell