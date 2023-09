BingX garantiert null Slippage bei Perpetual Futures

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Singapur (ots/PRNewswire) -BingX (https://bingx.com/en-us/), eine weltweit führende Kryptowährungsbörse, revolutioniert das Handelserlebnis mit seiner aktualisierten Funktion „Garantierter Preis", um sicherzustellen, dass bei Perpetual Futures keine Abweichungen (Slippage) auftritt. Diese innovative Funktion wird alle 166 Handelspaare abdecken, die auf BingXs Perpetual Futures verfügbar sind, einschließlich beliebter Optionen wie BTC/USDT (https://swap.bingx.com/en-us/BTC-USDT), ETH/USDT (https://swap.bingx.com/en-us/ETH-USDT) und mehr.Perpetual Futures-Kontrakte sind Krypto-Handelsinstrumente, die an den Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes gebunden sind. Sie ermöglichen Händlern von Kryptowährung auf die zukünftigen Preise eines Vermögenswerts zu spekulieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Krypto-Futures, die mit einem Fälligkeitstermin einhergehen, werden Perpetual Futures für unbegrenzte Zeit unterzeichnet.Slippage bei Perpetual Futures bezeichnet die Differenz zwischen dem erwarteten, d.h. gewünschten Preis eines Handels und dem tatsächlichen Preis, zu dem der Handel erfolgt. Die Abweichung tritt in der Regel bei geringer Marktliquidität oder hoher Volatilität auf. Möglicherweise gibt es weniger Marktteilnehmer, die die andere Seite eines Handels übernehmen, so dass mehr Zeit zwischen der Auftragserteilung und der Auftragsausführung, vergeht, nachdem ein Käufer bzw. Verkäufer gefunden wurde.Der garantierte Preis ermöglicht es BingX-Benutzern, ihren Handel präzise zum voreingestellten Preis auszuführen, ohne sich über Marktschwankungen Sorgen machen zu müssen. Durch die Auswahl dieser Funktion beim Erstellen einer „Trigger Order" oder „Stop-Loss Order" können BingX-Benutzer sicherstellen, dass ihre Positionen ohne Slippage ausgeführt werden, wobei BingX die damit verbundenen Risiken übernimmt. Die Funktion „Garantierter Preis" von BingX ist gegen eine Gebühr (https://bingx.com/en-us/support/articles/22408236225561/) basierend auf dem tatsächlichen Handelsvolumen bei erfolgreicher Auftragsausführung erhältlich.Megan Nyvold, Leiterin der Markenführung bei BingX, äußerte sich wie folgt: „Mit der Einführung unserer erweiterten Funktion „Garantierter Preis" legen wir die Macht des Präzisionshandels in die Hände unserer Benutzer. Das Engagement von BingX für Innovation und benutzerorientierte Lösungen ist unübersehbar, da wir weiterhin die Grenzen des Möglichen im Bereich des Kryptowährungshandels ausweiten."BingX ist bestrebt, die Benutzererfahrung durch die Ausweitung des Mechanismus auf verschiedene Domänen weiter zu verbessern. Mit diesen revolutionären Funktionen ist BingX Vorreiter bei der Bereitstellung einer sicheren und effizienten Handelsumgebung und unterstreicht damit sein Engagement, Innovationen im Bereich des Kryptowährungshandels voranzutreiben.Informationen zu BingXBingX ist eine führende Kryptobörse, die Spot-, Derivat-, Copy- und Grid-Handelsdienstleistungen in über 100 Ländern und Regionen weltweit anbietet mit über 5 Millionen Nutzern. BingX verbindet die Benutzer auf sichere und innovative Weise mit erfahrenen Händlern und der Plattform. Bitte besuchen Sie https://bingx.com, um mehr zu erfahren.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2204671/Image1.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2095392/BingX_New_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bingx-garantiert-null-slippage-bei-perpetual-futures-301921820.htmlPressekontakt:elvisco@bingx.comOriginal-Content von: BingX, übermittelt durch news aktuell