BingX Charity geht eine Partnerschaft mit der Whale and Dolphin Conservation ein

Singapur (ots/PRNewswire) -BingX Charity, der philantrophische Zweig der international führenden Kryptowährungsbörse BingX (https://bingx.com/en-us/), ist überaus erfreut, seinen bedeutenden Schritt in Richtung Umweltverantwortung bekanntzugeben. Durch diese neue Initiative startet eine Partnerschaft mit der Whale and Dolphin Conservation (https://us.whales.org/) (auch bekannt als WDC), einer Non-Profit-Organisation und angesehenen Wohltätigkeitsorganisation, die sich dem Schutz der Wale und Delfine widmet und insbesondere dafür kämpft, der Gefangenschaft und dem Walfang ein Ende zu setzen und sichere Meere zu schaffen.Die WDC wurde 1987 gegründet, um eine Welt zu schaffen, in der Wale und Delfine sicher und frei leben können. Dies ist keine edle Geste, sondern ein unerlässlicher Schritt, um die Zukunft der Erde zu sichern, indem die Klimaresilienz des Planeten gesteigert wird. Die Organisation setzt sich für den Schutz von Walen und Delfinen vor den vielen Bedrohungen ein, denen sie ausgesetzt sind, indem es Kampagnen durchführt, Regierungen berät, Naturschutzprojekte umsetzt und Feldforschung sowie Aufklärung betreibt.Im Rahmen dieser Zusammenarbeit bündeln BingX und WDC ihre Kräfte in einem vielseitigen Ansatz, um das langfristige Überleben von Walen und Delfinen zu sichern. Diese Partnerschaft umfasst finanzielle Unterstützung, gemeinsame Bemühungen zur Abschaffung der Gefangenschaft sowie die symbolische Adoption bestimmter Meerestiere, um ihr Wohlergehen zu fördern. Das Ziel dieser Partnerschaft ist es, auf die Herausforderungen der Meerestierwelt aufmerksam zu machen und weltweite Unterstützung für den Erhalt der Ökosysteme der Meere zu mobilisieren.Megan Nyvold, Leiterin für Branding bei BingX, betonte das Engagement des Unternehmens für den Erhalt der Umwelt: „Unser Maskottchen Bingo verkörpert die Eigenschaften eines Delfins: Intelligenz, Freundlichkeit und Zusammenarbeit. Diese Eigenschaften spiegeln die zentralen Werte von BingX wider, was unsere Partnerschaft mit der WDC zu einer logischen Wahl macht. Wir sind erfreut, uns mit der WDC zusammentun zu können, um einen wichtigen Beitrag zum Schutz dieser wunderbaren Tiere zu leisten. Diese Zusammenarbeit spiegelt unser Engagement für positive Auswirkungen auf die Umwelt wider und stimmt mit unserer Philosophie der verantwortungsvollen Unternehmensführung überein.Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat BingX Charity aktiv philantropische Initiativen umgesetzt. Die Zusammenarbeit von BingX und WDC unterstreicht das starke Engagement der Kryptowährungsbörse für soziale und ökologische Verantwortung. Die Partnerschaft soll nicht nur dem Schutz der Wale und Delfine dienen, sondern auch das Bewusstsein dafür erhöhen, wie wichtig der Schutz der Meere ist.Informationen zu BingXBingX ist eine führende Kryptowährungsbörse, die im Jahr 2018 gegründet wurde und von über 5 Millionen Nutzern auf der Welt verwendet wird. BingX bietet diversifizierte Produkte und Dienstleistungen an, darunter Spots, Derivate, Copy Trading und Asset Management, die alle auf die sich entwickelnden Bedürfnisse der Nutzer – vom Anfänger bis zum Profi – zugeschnitten sind. BingX hat sich zum Ziel gesetzt, eine zuverlässige Plattform zu bieten, die den Nutzern innovative Tools und Funktionen zur Verfügung stellt, um ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2305462/BingX_Charity_Partners_Whale_Dolphin_Conservation.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2305463/BingX_Charity_Partners_Whale_Dolphin_Conservation.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2284376/BingX_new_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bingx-charity-geht-eine-partnerschaft-mit-der-whale-and-dolphin-conservation-ein-302021215.htmlPressekontakt:shirley@bingx.comOriginal-Content von: BingX, übermittelt durch news aktuell