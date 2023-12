Biloxi Marsh Lands Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Biloxi Marsh Lands notiert derzeit bei 4,15 USD und liegt damit -11,7 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,94 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Aktuell liegt der RSI bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was für die letzten 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Neutral".

Die Stimmung und das Interesse der Anleger werden durch die Anzahl und die Veränderung der Beiträge im Internet gemessen. Dabei zeigt sich eine starke Aktivität und ein insgesamt positives Stimmungsbild, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine Bewertung von "Gut".

In den sozialen Medien wurde Biloxi Marsh Lands in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, während in den letzten Tagen eher negative Themen angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung führt somit insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.