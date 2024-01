Billing System Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Coliseum Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Billing System neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Billing System-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,27 und ein Wert für den RSI25 von 48,13, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Billing System diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 1025,77 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 930 JPY liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 918,82 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird Billing System auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Billing System als "Neutral"-Wert eingestuft.