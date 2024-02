BillerudKorsnas Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dieser Index wird auf 7- und 25-Tage-Basis für die Billerud Aktiebolag verwendet. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,37 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,28, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Billerud Aktiebolag veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt lässt die technische Analyse darauf schließen, dass die Billerud Aktiebolag kurzfristig und langfristig als "Schlecht" eingestuft wird, da sie sowohl vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch vom GD200 negativ abweicht.