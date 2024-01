BillerudKorsnas Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Das Sentiment und der Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie zählen auch die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Billerud Aktiebolag folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität im Netz war im üblichen Rahmen, was durch die Häufigkeit der Wortbeiträge deutlich wurde. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Billerud Aktiebolag daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Technische Analyse: Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 94,57 SEK mit dem aktuellen Kurs (102,4 SEK) vergleichen, ergibt sich eine Abweichung von +8,28 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 100,45 SEK, was einer Abweichung von +1,94 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Relative Strength Index (RSI): Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig verwendeten Indikator aus der technischen Analyse. Betrachten wir nun Billerud Aktiebolag anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 57,58 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 43,03). Somit erhält Billerud Aktiebolag für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Billerud Aktiebolag im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt vor allem mit den positiven Themen rund um Billerud Aktiebolag. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".