Bill Maher wird von seinem eigenen Gast über Inflation und den Aktienmarkt belehrt (Video)

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 21. Juni 2022 veröffentlicht. Krystal Ball war am 17. Juni in der Sendung “Real Time With Bill Maher” auf dem zu Warner Bros Discovery Inc (NASDAQ:WBD)gehörenden Sender HBO zu Gast und gab Gastgeber Bill Maher eine kostenlose Lektion über Inflation, Wirtschaft und den Aktienmarkt. Ball ist ein politischer Kommentator und Co-Moderator des Podcasts “Breaking Points,” eine… Hier weiterlesen