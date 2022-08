Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



mehr >

Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) Mitbegründer Bill Gates teilte am Montag einen Plan, um das “tödlichste Tier der Welt” zu überlisten. Was passiert ist: Gates schrieb kürzlich in seinem Blog über ein Gebäude in Medellín, Kolumbien, in dem Wissenschaftler “Millionen und Abermillionen” von Moskitos züchten. Die Wissenschaftler füttern die Moskitos mit Fischmehl, Zucker und Blut, so Gates. Die Moskito-Zuchtfabrik mag wie ein… Hier weiterlesen