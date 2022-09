Bill Gates löst mit dem Kauf von 2.100 Morgen Farmland in North Dakota Empörung aus

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 24. Juni 2022 veröffentlicht. Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) Mitbegründer Bill Gates’ Kauf von 2.100 Morgen Farmland in North Dakota erregt Berichten zufolge die Gemüter der Anwohner und hat dazu geführt, dass der oberste Staatsanwalt des Staates in die Angelegenheit eingriff. Was passiert ist:Der Generalstaatsanwalt von North Dakota, Drew Wrigley, hat diese Woche einen Brief an den mit Gates verbundenen… Hier weiterlesen