Bill Com Holdings Aktie: Pleite oder Chance?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. Für das Unternehmen Bill hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 14 positive, 2 neutrale und 1 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für den letzten Monat liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 135 USD, was einer potentiellen Steigerung um 77,73 Prozent entspricht, was eine "Gut"-Empfehlung bedeutet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Bill-Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs bei 75,96 USD lag, was einen Unterschied von -20,47 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 80,21 USD einen Unterschied von -5,3 Prozent, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Bill momentan überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Bill-Aktie, wobei die Stimmung und Diskussionsstärke neutral sind, die Analysten eine positive Empfehlung aussprechen, die technische Analyse jedoch negative Signale zeigt. Die Bewertung des RSI deutet jedoch wiederum auf eine positive Entwicklung hin.