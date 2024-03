Bill Com Holdings Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Analyse von Bill-Aktien von insgesamt 8 Analystenbewertungen zeigt, dass 5 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht" sind. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnitt von 114,17 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 68,84 Prozent steigen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -27,27 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -5,01 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bill-Aktie liegt bei 35,93, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Bill-Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie von Bill.