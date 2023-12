Bill Com Holdings Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse der Bill-Aktie zeigt eine Abweichung von -18,99 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 95,44 USD und dem aktuellen Kurs von 77,32 USD. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich ein Wert von 79,51 USD, was einer Abweichung von -2,75 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird dem Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating zugesprochen.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 14 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" für die Bill vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 74,6 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 135 USD, was als eine "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Bill liegt bei 16,28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 19 und wird ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation mit einer "Gut"-Einstufung bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Bill eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Insgesamt wird daher die Aktie als "Neutral"-Wert eingestuft.

Bill Com Holdings kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Bill Com Holdings jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Bill Com Holdings-Analyse.

Bill Com Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...