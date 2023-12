Bilibili Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristige Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bilibili heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 7,82 Punkten, was darauf hinweist, dass Bilibili überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark. Hier ist Bilibili weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Bilibili-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen über Bilibili in sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Bilibili bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Der gleitende Durchschnittskurs der Bilibili beläuft sich mittlerweile auf 126,41 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 95,55 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -24,41 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 104,66 HKD, was zu einem Abstand von -8,7 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben Bankanalysen auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bilibili weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Bilibili bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".