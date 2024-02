Bilibili Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Bilibili: Stimmungsbild und technische Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um die Aktie von Bilibili wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Veränderung aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führte. Insgesamt ergibt sich damit für Bilibili in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Bilibili neutral diskutiert, jedoch sind es in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bilibili liegt bei 3,85, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52 und signalisiert eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -25,69 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 110,14 HKD mit dem aktuellen Kurs (81,85 HKD) vergleicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,88 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.