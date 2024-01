Bilibili Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Bilibili":

Die Bilibili-Aktie hat laut der technischen Analyse derzeit keine guten Werte. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 121,23 HKD, was auf einen Abstand von -25,55 Prozent vom aktuellen Aktienkurs von 90,25 HKD hinweist. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) mit 100,65 HKD zeigt einen Abstand von -10,33 Prozent. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Bilibili überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Bilibili-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Bilibili-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungsfaktoren ein "Schlecht"-Rating.