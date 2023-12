Bilibili Aktie: Reine Nervensache!

Das Anleger-Sentiment für die Bilibili-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen über soziale Medien besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen sind jedoch hauptsächlich positive Themen aufgekommen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bilibili-Aktie sowohl den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt unterschritten hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine erhöhte Aktivität im Netz festgestellt werden, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bilibili-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral" führt.