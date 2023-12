Bilibili Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Bilibili wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 36,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass Bilibili weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 59,42, was auch eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI ergibt. Insgesamt bekommt das Bilibili-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating für diesen Aspekt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Bilibili zeigt dabei eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen wird positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Bilibili in diesem Punkt eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bilibili eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung für Bilibili.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass Bilibili mit einem Kurs von 95,45 HKD inzwischen -8,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Das führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -24,09 Prozent, was auch zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.